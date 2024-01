Mañana inicia recepción de documentos para becas

Ciudad Juárez.- A partir de mañana y hasta el próximo lunes, la Dirección de Educación Municipal hará la recepción de documentos para las becas de equidad social, que benefician a alumnos de nivel básico y media superior.

El día de mañana a partir de las 8:00 a.m. arrancará la recepción de documentos en el Auditorio Municipal Benito Juárez y se dividirá en dos horarios: el primero de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. recibirá a personas cuyos apellidos inicien con la inicial A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, mientras que de 11:30 a 14:30 se recibirá a M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Los padres de familia deberán llevar consigo credencial de elector del padre, madre o tutor o de quien cobrará la referencia bancaria, así como una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del padre, madre o tutor y otra del alumno.

Además copia del acta de nacimiento del estudiante, la boleta actual de calificaciones, una copia del comprobante de domicilio no mayor a 7 meses de antigüedad y una copia del comprobante de ingresos (con sueldo neto mensual máximo a 9 mil 500 pesos).

El alumno deberá contar con un promedio mínimo de 7.0 y estudiar en una escuela pública, misma que deberá emitir una constancia de estudios.

Finalmente se deberá entregar una carta compromiso que se podrá imprimir en la página.