Mañana fresca y tarde calurosa hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Este miércoles se espera un día soleado, con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 17 centígrados durante la noche.

La velocidad del viento será de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de los 29 a los 32 kilómetros por hora.

Por la mañana se tendrá un ambiente fresco en la región y frío en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, con vientos en dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora.

Se pide a la ciudadanía no confiarse durante las mañanas y noches y abrigarse bien. De igual manera, mantenerse bien hidratados y entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m. no exponerse de manera directa a los rayos del sol, así como usar bloqueador y colores claros en la ropa.