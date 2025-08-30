Ciudad Juárez.– La frontera amanece este sábado con 22 grados y cielo nublado, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil.

Hacia las 8:00 de la mañana se prevén cielos soleados, mientras que la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 22.

El clima contempla también ráfagas de viento de hasta 9 km/h, sin probabilidad de lluvias durante la mañana.

A partir de la 1:00 de la tarde se pronostican cielos parcialmente nublados, con temperaturas de entre 30 y 31 grados hacia las primeras horas de la tarde.