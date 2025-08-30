Ciudad Juárez.- En un encuentro familiar en el que se ofreció información sobre la lactancia materna, cerca de 30 mamás juarenses participaron de la octava edición de “La Gran Tetada Fronteriza”.

El evento organizado por la asociación civil NaSer Acompañamiento Perinatal y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) es parte de la agenda internacional para promover acciones sociales para la difusión de información sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como la madre, el impacto medioambiental y la responsabilidad social.

La doctora Karla Del Bosque, consultora internacional certificada en lactancia materna (Ibclc), informó que en el registro de participantes hubo 26 mamás lactantes, quienes fueron parte del conteo en el que amamantaron a sus hijos e hijas durante un minuto, el registro del conteo se comparte con la Alianza Mundial para la Acción en Favor de la Lactancia (WABA, por sus siglas en inglés) para sumar participantes en el mes de la promoción de la lactancia materna.

“Tuvimos una plática de nutrición, lactancia prolongada, y sobre derechos laborales, que tienen que ver con el interés de las madres hoy en día debido a que necesitan regresar a trabajar a partir de los tres meses o incluso antes”, explicó la experta.

Señaló que existe poco seguimiento de actualización de los profesionales de la salud para dar acompañamiento a las madres en el inicio de su lactancia, por lo que La Gran Tetada es un espacio para compartir experiencias e información de profesionales con certificación que brindan acompañamiento y capacitación a las madres durante la lactancia y el destete.

“El lema de este año es la creación de redes sostenibles para la lactancia materna”, detalló Del Bosque sobre el objetivo de que desde los espacios familiares, laborales y de salud se priorice la promoción de la lactancia materna como forma de alimentación para los bebés, evitando el uso de sucedáneos de la leche (leches en polvo) debido a que añaden azúcares y grasas que restan valor nutricional.

Resaltó que a través de La Gran Tetada se busca hacer visible la responsabilidad social de todas las personas como facilitadoras del trabajo que realizan las mamás lactantes, así como las obligaciones de los gobiernos y las responsabilidades de las empresas para con sus trabajadoras madres y lactantes.

En el encuentro de madres participó el Banco de Leche Humana del Hospital de la Mujer, el cual reconoció a las dos participantes del evento que forman parte de la red de madres donadoras, que contribuyen a la alimentación de neonatos que deben permanecer hospitalizados, especialmente los bebés prematuros.

La mamá Rocío Galindo, una de las reconocidas, compartió en entrevista con Netnoticias que ha vivido una experiencia enriquecedora al poder compartir de su excedente de producción de leche para que otros bebés puedan nutrirse.

“Soy donadora del Banco de Leche desde hace cuatro meses aproximadamente, yo me registré cuando mi bebé tenía dos meses. El proceso de donación es muy fácil, uno nada más tiene que ir a que le hagan una historia clínica, exámenes de sangre; la donación de leche puede ser desde una onza y ellos pasan a tu casa a recogerla”, detalló la donante.