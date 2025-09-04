Malabarista cautiva a conductores en el Oscar Flores

Ciudad Juárez.- Esta mañana, Elías, un malabarista, sorprendió a conductores en el crucero de Camino Viejo a San José y bulevar Oscar Flores. Instaló una cuerda de poste a poste y subió mientras los autos estaban detenidos en el semáforo.

En el centro de la cuerda comenzó a realizar malabares con tres mazas, mostrando equilibrio y destreza frente a los transeúntes.

Para finalizar, se acomodó sobre la cuerda para inclinarse, cerrando así su acto antes de retirar cuidadosamente la cuerda.

Al terminar, los conductores y vecinos le entregaron monedas como reconocimiento por su espectáculo improvisado.