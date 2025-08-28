Ciudad Juárez.– Cientos de niños, niñas y profesores han acudido durante esta semana a los puntos de vacunación contra el sarampión para protegerse antes del regreso a clases.

En un recorrido realizado por Netnoticias se constató que en algunos centros comerciales hay filas con más de 50 personas esperando para recibir la vacuna.

En la Plaza Alameda Iglesias, el personal de salud informó que diariamente aplican alrededor de 400 dosis, en un horario de 11:00 de la mañana hasta que se termina el biológico, aproximadamente a las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con el personal de vacunación, se ha registrado una importante afluencia de niños y niñas en edad escolar, así como de profesores que buscan esta cobertura al acudir a los módulos instalados en:

S-Mart Aztecas

S-Mart Monte Blanco

S-Mart Oasis (solo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.)

S-Mart Ponciano (solo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.)

Plaza Jilotepec

Plaza Alameda Iglesias

Mi Plaza Libramiento

La Secretaría de Salud ha recomendado a las familias acudir con su cartilla de vacunación para registrar la aplicación del biológico; en caso de no llevarla, también se otorga un comprobante de vacunación.

En caso de que los niños y las niñas requieran dosis de alguna otra vacuna para completar su esquema, pueden acudir a cualquiera de los 23 centros de salud de la ciudad.