Ciudad Juárez.- Un grupo de maestros de la región abrió las plumas en el Puente Zaragoza, permitiendo el acceso gratuito en las casetas de cobro como parte de una protesta en rechazo a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007.

Los manifestantes, quienes exigen condiciones dignas para su retiro y una pensión justa, tomaron esta medida como forma de presión ante la falta de atención de las autoridades.

La protesta se centra en la modificación que aumentó la edad para el retiro y en el sistema de Afores, que, según los educadores, ha dejado a los maestros sin la posibilidad de contar con una pensión digna. Además, denuncian que el gobierno está ignorando sus peticiones y aplicando descuentos salariales por defender sus derechos laborales.

Los manifestantes exigen la derogación de la Ley del Issste del 2007, así como un diálogo abierto con las autoridades para detener esta reforma que consideran injusta. De igual forma, demandan el respeto a los derechos laborales de los docentes y la creación de un sistema educativo más fuerte, con maestros bien preparados y motivados.

“Exigimos condiciones dignas para seguir educando a sus hijos. No pedimos privilegios, solo lo que nos corresponde por haber dedicado nuestra vida a la enseñanza”, expresaron los docentes.

Además del gesto de abrir las plumas para permitir el paso libre, los maestros están entregando volantes a los conductores que pasan por el puente, explicando los motivos de su protesta y solicitando el apoyo de la comunidad en la lucha por una pensión digna y un sistema educativo más justo.

Por la mañana, los maestros también realizaron una protesta similar, pero no han sido atendidos por las autoridades. Esta tarde, algunos enfrentaron dificultades para acceder al lugar de la protesta debido a un fuerte operativo de control en la zona, lo que generó más frustración entre los manifestantes.

La maestra María Dorely Ramos Contreras, una de las participantes en la protesta, expresó: “Estamos luchando por el futuro de nuestras familias, por la educación y por nuestros derechos. Ya no podemos seguir aceptando que el gobierno nos ignore. Si no se nos escucha, no nos quedará más que seguir alzando la voz en las calles”.

“El futuro de sus hijos depende de la calidad educativa que hoy luchamos por preservar. Su apoyo es clave”, señalaron los manifestantes.