Ciudad Juárez.- Desde la madrugada de este domingo, más de un centenar de personas formaron filas en el Gimnasio Universitario de la UACJ con el objetivo de vacunar a sus hijos contra el sarampión.
Algunos padres señalaron que llegaron desde las 2:00 de la madrugada para asegurar un lugar, motivados por la exigencia de contar con el esquema de vacunación completo como requisito para el regreso a clases en nivel básico.
Las autoridades informaron que mañana lunes continuará la jornada de vacunación en los siguientes puntos, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.:
- Parque Central
- Plaza Jilotepec
- Plaza Mi Libramiento
- Gimnasio Universitario
- Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Además, en el Estadio Juárez se aplicará el biológico de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.