Ciudad Juárez.- Desde la madrugada de este domingo, más de un centenar de personas formaron filas en el Gimnasio Universitario de la UACJ con el objetivo de vacunar a sus hijos contra el sarampión.

Algunos padres señalaron que llegaron desde las 2:00 de la madrugada para asegurar un lugar, motivados por la exigencia de contar con el esquema de vacunación completo como requisito para el regreso a clases en nivel básico.

Las autoridades informaron que mañana lunes continuará la jornada de vacunación en los siguientes puntos, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.:

Parque Central

Plaza Jilotepec

Plaza Mi Libramiento

Gimnasio Universitario

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Además, en el Estadio Juárez se aplicará el biológico de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.