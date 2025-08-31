Ciudad Juárez.- Desde la madrugada de este domingo, más de un centenar de personas formaron filas en el Gimnasio Universitario de la UACJ con el objetivo de vacunar a sus hijos contra el sarampión.

Algunos padres señalaron que llegaron desde las 2:00 de la madrugada para asegurar un lugar, motivados por la exigencia de contar con el esquema de vacunación completo como requisito para el regreso a clases en nivel básico.

Las autoridades informaron que mañana lunes continuará la jornada de vacunación en los siguientes puntos, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.:

  • Parque Central
  • Plaza Jilotepec
  • Plaza Mi Libramiento
  • Gimnasio Universitario
  • Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Además, en el Estadio Juárez se aplicará el biológico de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

Compartir:
Tal vez te interese
El Man U sufre y gana agónico partido frente al Burnley
Deportes El Man U sufre y gana agónico partido frente al Burnley
Doncic anota 39 puntos pero Eslovenia pierde en el EuroBasket contra Francia
Deportes Doncic anota 39 puntos pero Eslovenia pierde en el EuroBasket contra Francia
Publicidad
Enlaces patrocinados