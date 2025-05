Ciudad Juárez.– Angélica Rodríguez viajó desde Fresnillo, Zacatecas, con 13 familiares, para ver aunque fuera a la distancia a su hijo Adrián, de 37 años, quien emigró a Estados Unidos hace 18 años. “No lo he podido abrazar desde noviembre, cuando hubo otro programa igual. Me da tristeza porque no va a poder ser hoy, pero aquí estamos, lo bueno es que puedo verlo”, expresó desde el bordo de Ciudad Juárez.

Junto a ella, su hermana Julia Rivas también participó en el evento simbólico. “Estábamos hablando por teléfono con él y al mismo tiempo brincando de gusto. Alcanzamos a verlo y eso nos dio mucha alegría”, comentó emocionada.

Margarita Arvizu, coordinadora de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, explicó que el evento “Abrazos No Muros” fue cancelado debido a la creciente militarización en la frontera, a pesar de contar con todos los permisos. “Esto es una protesta. Las familias querían abrazarse, pero solo pudieron verse a través de la malla. Esta frontera nos duele”, afirmó.

Durante la protesta simbólica, se colocaron piñatas que representaban familias separadas, se repartieron rosas a las madres presentes y un grupo de mariachis interpretó canciones alusivas al Día de las Madres. “Lo más triste es que un río y un muro nos separan”, concluyó Arvizu.