Ciudad Juárez.- Araceli Esmeralda Martínez Montañez es recordada por su madre y hermanos como una joven alegre, querida por la comunidad en la que vivía. Tenía 19 años cuando fue brutalmente asesinada en Ciudad Juárez y su cuerpo fue encontrado abandonado en un predio del sector de Granjas Santa Elena, la madrugada del 5 de julio en el verano de 1995.

Han pasado casi 30 años y, a principios de 2025, su hermano César pidió información a la Fiscalía sobre el estatus de la carpeta de investigación, para enterarse de que el caso había sido cerrado argumentando “prescripción” sobre el delito de homicidio, pues nunca lo tipificaron como feminicidio.

Con su cabello canoso por los años, sentada en una silla de ruedas por una lesión en su pie y con medicación por problemas del corazón, la señora Rosaura Montañez, madre de Araceli Esmeralda, recordó que durante los años en que sus fuerzas y salud le permitieron estar activa en la búsqueda de justicia —acudiendo a marchas, participando con otras madres de víctimas de feminicidio y exigiendo apoyo a las autoridades—, la postura de las autoridades de investigación fue que no habría prescripción en el caso.

“Nunca volvieron. A mí me mandaban personas para que investigaran el caso de mi hija, venían dos o tres veces, pero ya no regresaban. (…) Yo tengo entendido que los casos de las víctimas de Juárez, porque antes así se les llamaba por no decirles ‘Las Muertas de Juárez’, siempre iban a estar abiertos, no iban a prescribir. Ahora que mi hijo empezó a investigar, se dio cuenta de que al caso de mi hija le habían dado carpetazo allá”, acusó la señora Rosaura.

Denise Ahumada

“Yo pienso que no es justo, porque la muerte de mi hija fue algo muy feo: tirada en un basurero, en medio de perros, hormigas, sin reconocerla y sin saber quién fue el que la mató. Y hasta ahora, el crimen de mi hija está impune”, relató la madre, quebrantada.

Aún sin explicaciones de los ministerios públicos y la propia fiscalía sobre los motivos que llevaron al cierre de la investigación, cuando no dieron con el responsable del feminicidio de Araceli Esmeralda, la familia Martínez Montañez ha interpuesto denuncias y quejas ante Derechos Humanos y Amnistía Internacional porque la Fiscalía del Estado de Chihuahua no ha garantizado el acceso a la justicia.

Este fin de semana, la familia tendrá un acto de memoria para Araceli Esmeralda: se trata de la develación de un mural que fue pintado para honrar la vida de la joven, a quien le arrebataron los sueños. El mural original fue pintado hace varios años y recientemente fue restaurado.

Denise Ahumada

“Ese mural ya tiene muchos años. Unos muchachos se ofrecieron a hacerle su mural a mi hija; ya se estaba despintando. (…) Otra vez le hicieron su mural, me dijeron que quedó muy bonito, porque yo no lo he visto. Los invitamos a que nos acompañen. (…) Yo sí quiero que todo el mundo se dé cuenta de la clase de autoridades que tenemos, que a la autoridad no le duele el dolor de la persona, porque no eran sus hijas”, convocó la señora Rosaura.

La cita es el sábado 12 de abril a las 10:00 de la mañana. El punto de reunión será el cruce del Eje Vial Juan Gabriel con la carretera a Casas Grandes, para adentrarse al tramo de las granjas, justo donde fue encontrada Araceli Esmeralda y donde fue pintado un retrato que recuerda su alegría.

“Es importante, yo pienso, por la muerte que les dieron, porque no fue una muerte común y corriente. Fue una muerte que destrozó una vida, tanto la vida de la muchacha que mataron como la vida de sus padres, de sus hermanos. Uno queda muerto en vida”, pidió a la comunidad que se solidarice y acuda a esta acción que busca visibilizar la exigencia de justicia y la reapertura de la carpeta de investigación.