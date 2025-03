Ciudad Juárez.- El miércoles 12 de marzo, la señora Bertha Flores acudió por su hijo a la escuela Secundaria Estatal #3002 (Estatal 2) y lo encontró llorando; debido a su condición de autismo le pidió que escribiera lo que había pasado, ahí se percató de la situación en la que el profesor de la clase de geografía lo había expuesto ante sus compañeros por un error y lo violentó de forma psicológica. Luego de hablar con el director, la madre de familia ha pedido la destitución inmediata del profesor.

La señora Flores explicó que su hijo O.M.S.F. tiene 13 años de edad, durante su vida ha estado en 14 escuelas y 10 psicólogos por el interés de la familia de acompañarlo en su proceso educativo, debido a que decían que es distraído, sin embargo, tenía calificaciones de excelencia; hace tan solo tres meses se realizó el diagnóstico formal de autismo tipo uno (antes conocido como Asperger) y de epilepsia, esta última condición le ha causado un cuadro depresivo y el medicamento para tratarla lo mantiene somnoliento.

El diagnóstico médico fue notificado a la escuela, y tres días antes de la agresión reportada por el menor, se entregó una receta médica con información de los efectos secundarios el rendimiento.

La señora Flores informó que ingresó a su hijo a la Secundaria Estatal 2 porque le informaron que cuentan con una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) y lo maestros están capacitados, por lo que se manifestó extrañada de la situación.

“Yo no sé qué pasó aquí, si el maestro no sabe, no tuvo curso o no tuvo capacitación, pero yo en general estoy manejando esto, como si el niño no tuviera una condición, cualquier niño no es una manera de enseñar con humillación. El niño menciona en su carta que hay otro niño con autismo nivel tres, él no habla, y también está siendo agredido por el mismo maestro en el mismo salón. Mi hijo está más preocupado por el otro niño que por sí mismo”, apuntó la madre de familia.