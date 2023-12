Lydia Cordero: Feminista de acción

Lydia Cordero es, hoy por hoy, una pieza importante en la vida de muchas mujeres, casi toda su vida la ha dedicado a proveer de un ambiente seguro, con apoyo legal, físico y emocional a miles de ellas a su paso por la Asociación Civil Casa Amiga Esther Chávez Cano, ícono de la protección a mujeres víctimas de violencia en esta frontera.

Detrás de esa figura de autoridad y protección, hay una historia de arduo trabajo y compromiso que quiero compartir con ustedes, ya que mi admiración por ella va más allá de su trabajo, se extiende al camino que tuvo que recorrer para llegar a donde está.

La primera casa

El padre de Lydia es pastor, así que su infancia y adolescencia trascurrieron dentro de una familia cristiana muy conservadora en la ciudad de Chihuahua. “Crecimos, literalmente, dentro de la iglesia, en una familia amorosa y unida, pero autoritaria, en la que debía ser obediente y buena niña, y lo fui. Mi papá siempre ha sido un hombre congruente entre lo que dice y hace, así que su Iglesia está asentada en una colonia popular y nuestra familia vivía en un ambiente de austeridad, tanto así que no teníamos televisión y los libros fueron mi escape”.

“Fui educada para ser buena niña, buena adolescente y buena mujer, con todo lo que ello significaba, de la mano de un padre súper estricto para el que los pantalones, los shorts o el hecho de mostrar las piernas, no estaba permitido para las mujeres”.

Surge en este tema el primer gran conflicto para Lydia, ella amaba nadar y los trajes de baño estaban incluidos en la lista de las prohibiciones, aquí nace también la primera complicidad con su mamá: “Mi papá era misionero, así que viajaba, en esas salidas, mi mamá nos elaboraba trajes de baño caseros y nos llevaba, a mi hermana y a mí, a una alberca”.

“Crecí con miedo, ese miedo cultural a no querer ir al infierno por desobedecer, pero había dentro de mí cierta rebeldía que me llevaba a pensar: no me quiero casar, ni tener hijos, no quiero cumplir los roles que me asignaron por ser mujer y tener que ser obediente e invisibilizarme”.

Y aunque las figuras femeninas en su familia, madre y abuelas, significaron un entorno amoroso, Lydia no quería ser como ellas.

Rebelde con causa

“Al cumplir quince años, en la preparatoria, me volví el dolor de cabeza de mi papá, usaba pantalones, me puse aretes y cuestionaba las reglas impuestas a las mujeres, mi mamá siempre mediaba en nuestras discusiones y yo terminaba encerrándome en mi habitación, como mi vida giraba en torno a la Iglesia, mis opciones eran ser esposa de un pastor o misionera y yo quería ir a la universidad”.

En uno de los viajes de misiones de su papá, la familia de Lydia asistió a otra iglesia de la misma fe y en ese periodo se sobreviene una ruptura entre ella y la religión, ya que en la nueva congregación consideraban que su belleza natural era provocadora y debía sentirse culpable por ello y “cambiar, ser más recatada”.

Así que, tras estudiar dos semestres de ingeniería en Química sin ser su vocación, tomó la decisión más importante de su vida, debía dejar atrás ese estilo de vida.

“Mi hermana es cuatro años menor y yo marcaba la pauta en casa para ella, me dolió dejarla, pero era necesario, ¡tenía que irme!” y las cosas se presentaron para que eso sucediera: “La empresa donde trabajaba abrió una sucursal en Ciudad Juárez y solicité mi cambio, de pronto, estaba sola en otra ciudad, viviendo en la bodega de un primo y me había inscrito a la universidad”.

“A las tres semanas de ser estudiante en Biología, caí en cuenta de que: o comía o estudiaba, así que dejé nuevamente la universidad ¡y elegí comer! ¡Ah!, pero la sensación de que a pesar de no tener nada, tenía libertad, me inundó. En esta ciudad descubrí que tenía derechos”. Aunque eso de no tener nada, es un decir, porque lo primero que compró Lydia al llegar a Juárez fue una televisión en el mercado de segundas de Los Herrajeros, “en el trabajo conocí mujeres que se convirtieron después en mis mejores amigas, una de ellas, Eva, me invitó a compartir su casa, ella era voluntaria en Casa Amiga, así fue como conocí de este proyecto, donde estoy involucrada desde entonces, tenía 19 años”

Casa Amiga

“Mi mamá y mi hermana venían a visitarme, entre mi papá y yo hubo años de silencio, después nos reconciliamos, él dice ahora que Dios me puso donde estoy para ayudar”.

“En Casa Amiga tuve contacto por primera vez con el feminismo y comprendí que yo no estaba mal ¡Que no estaba equivocada! ¡Me encontré! Todas mis dudas tuvieron sentido y respuestas y me involucré como voluntaria en talleres y capacitaciones. Fue en ese tiempo que se presentaron los casos de feminicidios en el llamado Campo Algodonero”.

“Poco después asesinan en las puertas de Casa Amiga a María Luisa Carsoli, ella fue usuaria y en ese momento se desempeñaba como recepcionista, tras ese doloroso hecho el organismo tomó mucho más significado para mí y no lo pensé dos veces cuando Esther Chávez Cano, su fundadora, me invitó a cubrir el cargo que María Luisa había dejado vacante”.

“Casa Amiga se convirtió en mi formación y experiencia de vida, ahí me replanteo el futuro, estudié Psicología, Esther me ayudó a pagar parte de la escuela y mi mamá me mandaba, a escondidas, cosas y dinero”.

“Tiempo después, me convertí en asistente personal de Dirección, ahí aprendí de política y financiamiento. Me tocó ayudar a Esther con la preparación de su libro, ella ya estaba enferma, grababa en su casa, yo transcribía y enviaba a edición los textos. Estaba muy preocupada por consolidar los procesos, manuales y todo lo relacionado con la asociación, sabía que su enfermedad era grave y se ocupó de dejar todo en orden y recabar fondos suficientes para financiar nuestro trabajo una vez que ella no estuviera”.

“Un año antes de morir, me encomendó la Coordinación de Programas de Prevención, eso me volvió ‘todo terreno’, conocer la ciudad completa, documentarla y generar programas acordes a su realidad, Esther ha sido la mujer más significativa de mi vida”.

“Cuando muere, nos deja huérfanas, frente a un gran duelo, pero con una organización sólida, que fue la razón de su vida y la culminación de la misma, poco tiempo después me ofrecen la Dirección, misma que ejerzo desde el 2015”.

“A veces me pregunto: ¿qué sigo haciendo aquí?, me respondo: una parte de mí sigue ligada al compromiso con Esther, a este semillero de mujeres comprometidas. Es enriquecedor ver cómo se ha transformado el activismo, cómo se ha materializado en espacios seguros y ver cómo, el asesinato de María Luisa en 2003 dio a luz al primer refugio para mujeres violentadas en Juárez”.

“En mi paso por Casa Amiga Esther Chávez Cano, he buscado profesionalizar los procesos para mejorar nuestras prácticas, institucionalizar modelos para facilitar a las nuevas generaciones su aplicación, nos hemos ido transformando y adecuando, aprendimos a capacitar y formar otras instancias y hacer equipo con ellas. Somos pioneras en la atención y prevención a la violencia sexual infantil”.

“Nuestra visión es que llegue el momento en que no seamos necesarias y que más allá de ser emblemáticas contra la violencia, lo seamos en la prevención. Siento que estoy en el lugar y momento correctos: construyendo, colaborando en crear alegrías, trabajar con el dolor y el enojo y me aferro al cambio, mi trabajo me hace feliz”

“Me siento satisfecha al ser parte de la transformación de otras mujeres, así como otras mujeres lo fueron para mí, no sé si lo estoy haciendo bien, pero trabajo en ello. Busco pasar la estafeta, el tema de la violencia de género se transforma y nosotras debemos hacerlo, quiero ser un escalón para abrir los ojos de otras y en el camino, ser feliz, es un acto revolucionario contra la culpa de ser plenas, libres y autónomas, se lo debo a las mujeres de mi genealogía, me apropio de esa felicidad a nombre de ellas. Porque como dice el libro: ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar?”.