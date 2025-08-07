Ciudad Juárez.– Conocer, entender y reflexionar sobre la historia económica de Juárez puede permitir a las nuevas generaciones diseñar un modelo de desarrollo renovado, así lo planteó el doctor Luis Eduardo Ibáñez, autor del libro El Futuro Norte, presentado este miércoles en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

El autor, con estudios en cultura universal, ciencias políticas, filosofía, política y literatura hispanoamericana en distintas universidades, fue invitado por su amplia trayectoria académica para dialogar sobre su más reciente obra: El Futuro Norte: Ensayo de historia económica sobre la región Paso del Norte.

Luis Eduardo Ibáñez fue recibido por el rector de la UTCJ, Óscar Fidencio Ibáñez Hernández. Entre los asistentes estuvieron algunos de los entrevistados en el libro y figuras como Isela Molina Alcay, presidenta de Canacintra Juárez, y Héctor Núñez Polanco, director de Desarrollo Económico del Norte y presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La presentación tuvo lugar en el Aula Magna, con la participación del profesor Ricardo Yáñez Félix y la alumna Paola Contreras, estudiante de Procesos Productivos, quienes formularon preguntas al autor para profundizar en los planteamientos del texto.

“El libro amplía el conocimiento del lector sobre la trama política, económica y social de nuestra región. Sistematiza una gran variedad de fuentes con una redacción amena, clara y coherente”, señaló el profesor Yáñez.

Destacó que en el texto se rescatan acontecimientos clave de la región Paso del Norte, difícilmente accesibles por otras vías, mediante herramientas como entrevistas antropológicas a personajes fundamentales de la vida económica local.

Consultado por la alumna Contreras sobre el papel de las mujeres en la industria, Ibáñez explicó que muchas decisiones económicas de la frontera han sido influenciadas por factores políticos externos.

“Juárez asumió un rol que no debió tener, como la producción de alcohol; luego vino la industria textil, impulsada por familias libanesas, donde muchas trabajadoras eran mujeres en los años 50 y 60. Se pensó en sacarlas de oficios indignos y llevarlas a la industria manufacturera, aquí, no en El Paso”, relató el autor.

Reflexionó también sobre los 60 años de historia manufacturera de Juárez y llamó a los jóvenes a participar activamente en el diseño del modelo urbano de la ciudad.

“Díganme dónde no hay un parque industrial en Juárez. Construyan ustedes mismos el modelo de desarrollo urbano. No le pregunten primero a la autoridad ni a los empresarios qué hacer; pregúntense entre vecinos”, expresó.

Frente a un escenario en el que podría haber fuga de talentos e inversiones, convocó a estudiantes y docentes de la UTCJ a ampliar su visión sin aspirar a replicar modelos externos.

“Hay que ir a otras ciudades a ver qué hacen, pero no a copiar. Vayan, aprendan alemán, ruso… pero regresen a Juárez y reconozcan su riqueza. Recuperen la parte bonita y festiva de la ciudad”, recomendó.

Finalmente, ofreció un mensaje de cierre dirigido a quienes hoy se preparan para ejercer profesionalmente en la frontera.

“Busquen en su interior cuál es su verdadera vocación. Trabajen por ella. Juárez tiene más oportunidades que muchas otras ciudades de México. Tallen el diamante para que brille todo lo que pueda”, concluyó Ibáñez.