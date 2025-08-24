Ciudad Juárez.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lucharon la tarde del domingo combatiendo un fuerte incendio en una bodega de la colonia Barrio Alto.

Fue en el cruce Manuel Acuña y Otumba donde se ubicaba la bodega y que por varios minutos han trataron de sofocar pero las fuertes llamas se resistieron a desaparecer.

Algunos vecinos se resguardaron en casas más lejanas ante el temor de que las llamas alcancen sus hogares.

Los Bomberos realizaron labores tratando de controlar el fuego pero por momentos vuelve a prender provocando fuertes humaredas que son arrastradas por el viento y alcanzan a percibirse desde diversos puntos de la ciudad.