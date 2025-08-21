Ciudad Juárez.– El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, encabezó este jueves una reunión plenaria con diferentes mandos policiales en las oficinas de Gobierno del Estado, conocidas como Pueblito Mexicano.

De acuerdo con Loya, el encuentro busca consolidar proyectos de seguridad tras un proceso de planeación iniciado hace mes y medio, con el objetivo de revisar avances y ajustar acciones.

“Estamos justo en el cierre de la planeación; es como un alto en el camino para enfocarnos con precisión en dar los resultados esperados por los juarenses y los chihuahuenses”, expresó el funcionario.

El secretario recordó que la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos, se encuentra en la recta final de su mandato, por lo que estas reuniones buscan fortalecer las estrategias de seguridad a dos años de concluir.