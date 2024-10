Los Seven Teens: El 'twist' de Juárez

Ciudad Juárez- La fronteriza Ciudad Juárez siempre ha existido acompañada de su música. Con sus conciertos, que siempre tienen espacio para los actos locales, y con sus artistas, que han trascendido barreras divisorias y han dejado huella por el mundo entero. No obstante, si hablamos de ser pioneros, de tocar las melodías que nunca se había tocado, habremos de hablar de los Los Seven Teens.

“Seven” por qué efectivamente eran siete y “teens” por qué si bien no eran adolescentes, si eran bastante jóvenes. Formados en 1959 y liderados por el icónico Gilberto Valtierra (Que en paz descanse), fueron responsables de traer hasta estas tierras los ritmos del twist y el rock and roll, bien conocidos, pero que no tenían ritmo ni conexión con la frontera hasta que llegaron ellos.

También conocidos como los “Reyes del Twist”, las limitaciones de la época les permitieron grabar únicamente tres álbumes de estudio. Entre estos, están desparramados temas más que clásicos como “Nena Loca” y el “Juárez Twist”. De igual manera, tuvieron el honor de abrir y acompañar presentaciones de artistas como Angélica María, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez y nadie más ni nade menos que Juan Gabriel, a quien recibieron en la Plaza de la Mexicanidad.

Parte de los siete magníficos, viajó y cruzó más de una frontera con Beto Valtierra. Considerado por muchos uno de los mejores saxofonistas del siglo pasado y músico de otros grandes como Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richards, Eddi Cochran y le gigante del Río Delta de Mississippi: McKinley Morganfield, mejor conocido como “Muddy Waters”.

Quien nació, creció, se formó como musico y falleció en esta Ciudad Juárez, también fue nombrado por George Harrison como “El mejor saxofonista de México” en 1963. ¿Qué donde conoció a George Harrison? Se encontraron ese año en el Ed Sullivan Show, irrumpiendo en uno de los programas históricos de la televisión norteamericana y, más importante todavía, en medio de la llamada “Beatlemania” que pisaba el otro lado del charco por primera vez.

“Yo le iba pedir un autógrafo nada más. Pero escuchó mi música y vio mis fotos. A George Harrison verdaderamente le gustó mi música y por eso me puso así”, explicaba el fallecido en una entrevista.

Entre las anécdotas del ahora eterno líder de los Seven Teens también está la de Little Richard. Cantante con el que no pudieron tocar piano, no lo pudieron in meter al escenario. Esto para que el intérprete de “Tutti Frutti” no se subiera a bailar arriba del mismo y no lo dejara desafinado durante toda la presentación.

Hay quien cree que los Seven Teens y sus ya varias generaciones terminaron de perecer con la partida del saxofonista a los 85 años de edad el pasado mes de abril. Cosa que no es del todo cierta, esto pues la música que le dejaron al mundo resulta hoy más que nunca imborrable gracias a las plataformas digitales y por qué el recuerdo y el cariño de esta localidad es demasiado grande para dejarlos ir.