¿Los has visto? Piden ayuda para localizar a primos desaparecidos en El Valle

Ciudad Juárez.– Familiares y amigos de los jóvenes Uziel Galaviz Aguiñaga, de 26 años, y Cristian Iván Reyes Aguiñaga, de 16 años de edad, piden ayuda de la comunidad Juárez - El Paso para localizar a los dos primos, quienes desaparecieron en el poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez, el pasado sábado 30 de agosto.

De acuerdo con familiares, los dos jóvenes viajaban en una camioneta Ford pickup modelo F150 del año 99 en color azul.

Se desconoce la vestimenta exacta que llevaban, sin embargo, conocidos señalaron que Uziel probablemente lleva short y huaraches cafés, ya que dejó todos sus otros zapatos y tenis en casa.

Quien cuenta con información sobre su paredero o cualquier otro indicio que lleve a su localización, puede comunicarse al servicio de Emergencias 911, al 089 Denuncia Anónima o a la Fiscalía General del Estado (FGE) (656) 629 3300, extensiones 56455 y 56319.