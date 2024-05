Los empresarios están cansados del abandono de la Federación: Daniela Álvarez

Ciudad Juárez- Recién cumplidos los dos meses de campañas federales, la candidata a Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Daniela Álvarez, señaló que el empresariado del estado y de la fronteriza Ciudad Juárez se siente olvidado por la falta de recursos y de obra por parte del Gobierno Federal.

Álvarez Hernández recalcó para Net Noticias Segunda Edición que tampoco existe apoyo por parte del Congreso de la Unión en este mismo rubro. Lo anterior pues los legisladores se apegan a los valores de Morena, partido que según la candidata ha despreciado al estado grande.

Los empresarios me han dicho que se sienten cansados de sentirse abandonados por la federación porque no se ha hecho nada.

"Los empresarios me han dicho que se sienten cansados de sentirse abandonados por la federación porque no se ha hecho nada. No hay obras, nosotros hemos revisado el presupuesto. Yo he pedido a mis compañeros diputados unirse sin importar los colores para ayudar a Chihuahua y a Juárez y la respuesta siempre fue negativa. Eso no debería de ser, el poder legislativo no es empleado del presidente, es empleado de la gente, de los y las chihuahuenses y no hay interés por parte del gobierno federal. No hay obras, las obras se realizan todas hacia el sur del país", expresó Álvarez para los micrófonos del 1490.