Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de seis sujetos, señalados por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, mismos que serán investigados por un homicidio ocurrido en la colonia Granjas Polo Gamboa.

En un comunicado se explicó que elementos municipales en el fraccionamiento Urbivilla del Campo, se percataron que el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet Tahoe, color blanco, modelo 2002, conducía de manera inapropiada, excediendo los límites de velocidad y poniendo en riesgo la integridad física de sus tripulantes y de terceras personas.

“Motivo por el cual fueron abordados para realizarles una inspección preventiva, localizando en el descansabrazo del vehículo un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con diez cartuchos útiles, en la bolsa trasera del asiento del piloto otra arma calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con siete cartuchos, mientras que en el compartimento de la puerta del conductor fue localizada un arma calibre 45, con un cargador desabastecido, procediendo con su arresto”, informó el documento.

Se agregó que los detenidos serán investigados por un homicidio ocurrido horas antes en el cruce de las calles Granados y Almendros, en la colonia Granjas Polo Gamboa, lo anterior, debido a que el vehículo vinculado a ellos coincide con las características del descrito en el hecho delictivo de día 19 de abril del presente año.

“Previa lectura de derechos, Miguel Ángel R. R. de 34 años, Juan Daniel C. D. de 31 años, Edgar Valentín L. C. de 36 años, Juan Guillermo M. A. de 24 años, Yatzeel F. P. de 25 años, y Eduardo Aaron C. C. de 23 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado y será la instancia encargada de investigar el señalamiento que existe en contra de ellos”, informó el comunicado.