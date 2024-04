Los 550 kilómetros de Verónica Palma

Ciudad Juárez- Verónica Palma tiene poco más de 20 años radicados en Ciudad Juárez. Más de la mitad de estos han trascurrido corriendo por las calles de la frontera. Originaria de la comunidad rarámuri, ella y otras cinco mujeres de la misma procedencia se levantaron el sábado de la semana pasada y culminaron una gesta titánica: corrieron 550 kilómetros.

El gigantesco recorrido fue todo menos normal. Se trata del “Speed Project”, mucho más que una ultra maratón al no tener una ruta fija ni calles cerradas para los corredores que participan en la competición. El propio grupo organizador del evento lo califica como una “prueba de resistencia física” para clubes de corredores de todo el mundo. No como un certamen atlético, mucho menos de atletismo.

El único objetivo del certamen es llegar a la meta. Dicha tarea es más fácil decirla (Y escribirla) que conseguirla pues el trayecto comprende año con año salir desde el muelle de Los Angeles California hasta la ciudad de Las Vegas Nevada: como sea y cuando sea.

“La idea de participar vino de un equipo de carreras de Estados Unidos que nos contactó a nosotras. Nos conocimos previo a la carrera por que no habíamos corrido juntas. Fue una carrera con momentos muy difíciles para todas, pero el equipo nos apoyó en todo dentro de la carrera”, expresa Verónica.

Fueron 90 kilómetros los que pasaron por debajo de sus pies como uno de los relevos. Mismos que ayudaron a subirse hasta el tercer escalón del podio para la medalla de bronce después de haber corrido por gran parte del desierto. Cosa que, a ojos de la corredora estuvo dentro de las etapas más difíciles de todo el trayecto.

“Tuvo momentos muy difíciles, sobre todo en la noche, fueron tramos de hasta 17 kilómetros seguidos. Hubo parte de la carrera que se corrió de noche por el desierto y da miedo porque hay puntos donde iba sola. Lo que hicimos varias veces fue correr junto con las participantes de otras categorías que, si ayudó, pero fue complicado no tener ruta, si nos perdimos varias veces”, señala la corredora.

Resultó más que evidente desde el inicio de la carrea que una de las pocas diferencias entre las seis mujeres del equipo Ra ra ra y el resto de los y las corredoras era la vestimenta: una falda en lugar de los tradicionales pantalones o mallas para correr. No obstante, el leguaje también fue factor, más no impedimento para seguir los pasos hasta la línea de meta.

“En la noche a mí me detuvo un policía ya en Las Vegas y lógicamente quería saber por qué estaba corriendo. Yo sin saber inglés pues si me asusté. Me salvó que el oficial le habló a un compañero suyo que hablaba español y él le pudo explicar. El oficial estaba enterado de la carrera y me dejó seguir”

Instagram | @Ra_ra_raaaaaa

Después de haber presumido la medalla y de haber agradecido el apoyo de su familia y de sus compañeros de trabajo para acabar la travesía, la atleta originaria señala que no quiere que ella ni sus compañeras Yulisa Fuentes, Isidora Rodríguez, Lucía Nava, Argelia Orpinel ni Angela Parra sean las últimas mujeres rarámuri en completar las 550 millas hasta el letrero que da la bienvenida a la ciudad del pecado.

“No queremos ser las últimas. Queremos que haya los apoyos para que cualquier otra mujer indígena o no, que tenga la intención de correr la carrera lo pueda hacer sin preocuparse por la inversión que se tenga que hacer. No queremos que se quede nada más en nosotras. A todas las mujeres que quieren correr yo les diría que lo intenten, que no las detenga nadie, a lo mejor batallan, porque es complicado al principio, pero si verdaderamente les gusta, es un deporte muy bonito que te enseña a seguir adelante y a luchar siempre por lo que quieres”, remata Verónica.

Si bien no quiere ser la única en los libros de historia, para cerrar la entrevista le preguntamos si volvería a repetir la hazaña: “Sí, si me vuelven a invitar, si lo hago, si vuelvo a correr”, contestó.