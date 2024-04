Lorena Marqués: Disfrútalo, aplástalo, recíclalo

Ciudad Juárez- Si bien, la fronteriza Ciudad Juárez ha aprendido a pasos lentos como cuidar su ambiente tras los incrementos en los niveles de contaminación de los últimos años, en esta localidad existen nombres como el de Lorena Marqués, quien se ha dedicado a promover el reciclaje desde sus etapas y acciones más simples.

Todo a través de su programa “Punto de Reciclaje”, mismo que se encarga de concientizar a la ciudadanía en general sobre las bondades de dicha actividad ecológica. Asimismo, son los encargados de llevar contenedores para depositar este tipo de desechos en varias escuelas de la ciudad.

“Yo prácticamente nací en el reciclaje, me tocó desde la época de los años noventa y lo viví en la maquila porque era cuando estaba más enfocado hacia la industria. De ahí sale la necesidad de saber que iba a pasar por que, si reciclamos desde hace muchos años el plástico de la industria, pero no sabíamos que hacer con el plástico de todos los particulares que también lo consumen. Desde entonces trabajamos en poner puntos de reciclaje e impulsar todo el movimiento”, cuenta Lorena.

De acuerdo con los expertos en la materia, el gran problema de los objetos hechos a base de plástico es que cuando se desechan terminan ya sea en el mar, o enterrados en la tierra por los basureros. No obstante, según la ecologista, dicho material no se debería de ver como algo negativo, sino como un bien que se puede reutilizar.

“El plástico no es malo, basta con ver todas las cosas que se hacen con el que le son muy útiles a la sociedad: los arneses, todos los insumos médicos, los equipos de protección, los contenedores. El plástico es necesario y representa un peligro para el ambiente, pero se puede detener, todo depende de evitar que lleguen hasta el mar o que no acaben enterrados en un relleno sanitario por que ahí no sirven de nada, nada más emiten gases”, añade.

A la fecha, Punto de Reciclaje (valga la redundancia), cuenta con 36 puntos de reciclaje más sus contenedores móviles que visitan escuelas y otros recintos para llevar campañas temporales, pero, acorde con la encargada de la organización, la tarea de reciclar la basura es tan sencilla y tan posible que se puede realizar desde la propia casa separando los residuos perecederos de los no orgánicos.

De igual manera, recomienda cerrar todo tipo de contendores para que puedan permanecer limpios en su interior y así poder transformarse en algún otro objeto con la mayor facilidad posible al no tener impurezas. También sugiere aplastar la basura que llegue en latas o botellas para así eliminar todo el aire que dificulta su procesamiento.

“Todo este proceso nosotros lo resumimos en tres pasos: disfrútalo, aplástalo y recíclalo. El tema de aplastar y de tapar las botellas y todos los demás contenedores se debe a que el aire es de las cosas que más hacen difícil el reciclaje. Si aplastamos las botellas de agua que usamos son más fáciles de procesar por que es menos el material. Es muy importante taparlas también para que estén selladas y queden limpias”

Como reflexión para Lorena, queda el hecho de que los juarenses, esos de toda la vida que han nacido y crecido dentro de la frontera, ya entienden la necesidad de reutilizar el material que más emplean; las nuevas generaciones, por otra parte, aprenden algo desde muy chicos para no olvidarlo durante el resto de sus vidas.

“Eso es lo que queremos, queremos impulsar y seguir trabajando para que este mensaje llegue sobre todo a los más pequeños, si lo aprenden desde niños difícilmente se les va a olvidar y lo van a hacer toda su vida. La verdad es que son cosas muy sencillas, que a veces parecen complejas por que no sabemos como, pero no son nada complicadas", remata Lorena.

En caso de ser director de alguna escuela y/o asociación civil y estar interesado en solicitar algún contenedor para reciclaje, puede hacerlo mandando un mensaje a las redes sociales de Punto de Reciclaje haciendo clic AQUÍ.