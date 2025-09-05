Ciudad Juárez.- Tener acceso a alimentos que brinden energía, nutrientes y sacien el hambre es la meta de la “Lonchera Saludable” que se implementó por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los espacios de educación, desde nivel básico hasta grado profesional. Pero ¿se lleva a cabo? ¿Cuáles son los retos para madres y padres de familia? ¿Qué han hecho los puestos y cafeterías en Juárez?

Desde tacos de frijoles, gelatinas y yogurt sin azúcar, fruta de temporada, sándwiches y burritos de harinas integrales son algunas de las opciones a las que han recurrido las familias y las personas que atienden los puntos de venta dentro de las escuelas. Todo suma a la estrategia de lograr eliminar el consumo de comida “chatarra” y remplazarla por alimentos sustanciosos.

El subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, dijo a en entrevista que se ha observado disposición de los padres de familia y del personal de las tiendas escolares para cambiar los menús y ofrecer opciones que cumplan con los lineamientos establecidos por la SEP, aportando beneficios como más energía durante las clases.

“Nos hemos dado cuenta que poco a poco los padres de familia lo han ido aceptando muy bien y lo van a ir notando ellos en el tema académico con sus hijos; estoy seguro que cuando hay alimentación sana hay cuerpo sano, y donde hay cuerpo sano hay mente sana. Se va a ir viendo reflejado en el área académica con mejores calificaciones”, expresó Fuentes Estrada.

Mireya Jáquez, una madre de familia cuyo hijo cursa el quinto grado de primaria, compartió que ha buscado ideas en Internet y al conversar con otras madres para compartir recetas, opciones de alimentos y presentación para ofrecer bocadillos saludables, que sean atractivos visualmente para sus hijos y que les brinden saciedad para que no tengan hambre entre el recreo y las clases.

Denise Ahumada

“Siempre ha comido muy saludable, los hábitos para él no cambiaron mucho, para él no ha sido nada difícil. Lleva manzana, otro día lleva jícama, lleva huevito y para variarle al huevito, a veces a la mexicana porque no pueden llevar salchicha, también le pongo su sándwich de jamón de pavo con aguacate, su botella de agua. Lo que sí me he dado cuenta que en el salón les dicen las maestras que si traen alguna fruta se la pueden comer en el salón porque sí les da más hambre”, detalló en su experiencia.

Compartió que en el caso de la escuela donde su hijo acude, la persona que atendía el puesto de alimentos optó por dejar la concesión porque le resultaba más costoso ofrecer alimentos saludables que las opciones que no eran nutritivas y que la SEP ordenó retirar de las escuelas.

“El puestecito que está dentro de la escuela ya están vendiendo fruta, burritos con harina integral, gelatinas, hielitos con frutas naturales, pero, afuera de la escuela sí hay una señora que se pone a lo lejos a vender otro tipo, como papitas, chicharrones, dulces”, detalló de las experiencias y lo observado en el nivel Primaria.

‘La cafe’ y los hábitos desde casa

Entre los niños y los adolescentes, el requerimiento energético varía, por lo que en el contexto de las escuelas secundarias las opciones de alimentos salados, dulces, bebidas hidratantes y no azucaradas requieren de estrategia para contar con variedad y a precios accesibles.

La señora Luci Nevárez, quien cuenta con varios años de experiencia en el sector de alimentos y quien labora en la cafetería de la Secundaria Federal 16, dijo que la respuesta de los alumnos es positiva, sin embargo, algunos docentes o personal educativo aun buscan comprar refrescos o frituras, los cuales ya no están disponibles porque fueron restringidos para venta en las escuelas.

Denise Ahumada

“A mí me pareció muy bien el cambio porque los chicos sí lo aceptaron, todavía hay algún que otro niño que todavía pide dulces. Nosotros nos preparamos desde que supimos que iba a cambiar el sistema (ofrecemos) palomitas, granos que son cacahuates, las semillitas, el amaranto, los sándwiches saludables, las aguas frescas que son de fruta natural, los yogures que son naturales con fruta, avena y granola”, detalló sobre las opciones que ofrecen.

Los alumnos pueden acceder a alimentos saludables en la escuela, sin embargo, los hábitos son forjados desde los hogares y deben complementarse en ambos espacios para que tenga los efectos positivos deseados, además de facilitarle a niños, niñas y adolescentes disfruten los alimentos nutritivos sin esperar a estar en otros entornos para continuar consumiendo comida chatarra.

“El consejo que le daría a los papás es que nos ayudaran a que en sus casas coman más sano, eviten la Coca-Cola y las papitas, que nos ayuden para que tengan el hábito y no sientan el cambio de que afuera pueden comer chatarra y aquí sano, porque sienten el cambio”, convocó.

Denise Ahumada

“A mí se me hace padre que lo hayan implementado, pero a ti como padre de familia el costo se eleva, pero lo que sí hay es que hay muchos niños que sí necesitan ese cambio de alimentación, como compañeros y padres de familia debemos apoyar”, compartió Mireya, madre de familia.

Recursos de consulta

Los docentes son parte del programa, por lo que cuando identifican que los menores llevan en su lonchera productos que están fuera de la estrategia de “Vida Saludable” establecida desde el Gobierno Federal, los padres son advertidos de que deben cumplir con las normas y ayudar a que sus hijos tengan acceso a comida nutritiva dentro y fuera de la escuela.

La Secretaría de Educación Pública ha puesto a disposición folletos que pueden consultarse en línea (https://vidasaludable.gob.mx/storage/recursos/materiales/Manual-cooperativas.pdf) para ofrecer opciones de menú a las personas de las cooperativas escolares, así como para los padres y madres de familia que puedan tener ideas e información para preparar ellos mismos y enviar en la lonchera saludable.

Cortesía

Desde la experiencia como madre de familia que no tuvo que hacer muchos cambios para ofrecer bocadillos nutritivos, la señora Mireya propuso tres tips para facilitarle el trabajo a otras familias.

Cortesía

“Que el niño aprenda a comer un poquito más de todo, para que ese abanico de opciones sea más grande; también pueden ayudarse con el pediatra, para ver qué sí se puede, qué no, qué es sano y qué no es tan sano; y el tercero es mucha paciencia, porque hay niños que en verdad no les gustan las frutas, no les gustan las verduras, y tienes que optar por galletas saladas u otro tipo de menú. Compartir con otros padres te saca del apuro y el menú se amplía con poco o mucho dinero, porque tiene que salir”, recomendó.