Logran maquiladoras frenar trámite que afectaría exportaciones

Ciudad Juárez.– La derogación del Aviso Automático de Exportación, trámite que buscaba aplicar la Secretaría de Economía a empresas dedicadas al comercio exterior, principalmente de la industria maquiladora no solo del norte, sino de todo México, es una muestra de lo que sucede cuando se toman decisiones aisladas desde el centro de un país, llámese Ciudad de México o Washington, afirmó María Teresa Delgado, consejera nacional de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez.

“Muchas veces, desde el centro del país —entiéndase México— y del norte de Estados Unidos —entiéndase Washington— se toman decisiones en el escritorio sin conocer exactamente cómo funciona la industria. Yo sí les invito a que, antes de tomar una determinación que pueda afectar millones de empleos y miles de trabajadores, se acerquen; nosotros estamos en la mejor disposición de platicar y comunicarnos para poder llegar a buen fin”, explicó la directiva industrial.

La representante de la industria local destacó esta decisión como un logro de su organismo a nivel nacional, ya que desde su publicación, el pasado 3 de junio, directivos de Index se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Economía y les mostraron la grave afectación que provocaría esta medida aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Luego de las primeras conversaciones, se liberó de este trámite a 25 fracciones, pero quedaban cinco más que también impactaban de manera considerable a la industria, por lo que las pláticas continuaron para demostrarles la afectación y lo poco práctico de la medida.

“Cada fracción implicaba elaborar un pedimento, hacer el aviso, esperar la respuesta y todo lo que nos iba a complicar mucho el proceso. Finalmente, el lunes la Secretaría de Economía nos comentó que derogaron ese acuerdo, que no entrará en vigor y que incluso, aunque no lo hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, la cancelación ya está en efecto”, explicó la consejera nacional de Index.

De acuerdo con Teresa Delgado, la industria maquiladora está satisfecha con esta decisión, que demuestra que el diálogo y la comunicación fueron clave para dar marcha atrás a ese nuevo trámite para la exportación.