Localizan sana y salva a Ericka Yvonne

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM) dio a conocer que localizó sana y salva a Ericka Yvonne P. P., quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

El reporte interpuesto por sus familiares establecía que la última ocasión que la vieron fue el pasado domingo 17 de agosto, en la colonia Ampliación Aeropuerto.

Las acciones desplegadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), lograron dar con su paradero.

Al ser entrevistada, Ericka Yvonne informó que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física, quedando bajo el resguardo de su núcleo familiar.

