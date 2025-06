Localizan sana y salva a adolescente con reporte de ausencia en Juárez

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) localizó sana y salva a la adolescente de iniciales A.A.A.V., quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.

En el reporte se establecía que la menor de 15 años de edad, se ausentó el pasado lunes 2 de junio en la colonia Aztecas, por lo que, a través protocolos de búsqueda, tareas de inteligencia y operativos permanentes, se logró localizarla.

Ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, declaró que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física.

La menor de edad localizada quedó bajo el resguardo del DIF.