Ciudad Juárez.– Esta mañana fue dejado el cuerpo de un hombre en calle privada Presidentes Ejidales y Presidentes Ejidales, en la colonia El Sauzal. La víctima fue encontrada encobijada boca abajo, con huellas de tortura y una bolsa negra a la altura del torso.

Los primeros en responder fueron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron la zona mientras llegaba personal de la Fiscalía General del Estado.

Se trata del segundo hallazgo del día y del decimotercer cuerpo en lo que va del mes en la ciudad, según datos extraoficiales.

Personas permanecen en el lugar esperando información sobre la identidad de la víctima y su posible relación con personas desaparecidas en la zona.

En esta misma área se han registrado varios hallazgos similares en los últimos días, lo que mantiene a vecinos y autoridades en alerta por la alta incidencia de hechos violentos.