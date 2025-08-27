Localizan en Juárez a hermana de paciente en calidad de desconocido en Puebla

Ciudad Juárez.- La Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía de Derechos Humanos, localizó a familiares de una persona que permanecía en calidad de desconocida en un hospital del estado de Puebla.

A través del Departamento de Trabajo Social del Hospital de Trauma y Ortopedia Rafael Moreno Valle, la institución tuvo conocimiento que desde el 17 de agosto de 2025, ingresó un paciente en calidad de desconocido, y que posiblemente contaba con familiares en el estado de Chihuahua.

El reporte se recibió a través de las redes sociales de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que de inmediato se activó una intervención de búsqueda de familia, que permitió localizar a una hermana en la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez.

El personal de búsqueda presentó la notificación sobre el paradero de la persona afectada y se abrió un puente de comunicación con la institución hospitalaria para que se dé seguimiento a la evolución del paciente.