Localizan en Juárez a hermana de paciente en calidad de desconocido en Puebla
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- La Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía de Derechos Humanos, localizó a familiares de una persona que permanecía en calidad de desconocida en un hospital del estado de Puebla.

A través del Departamento de Trabajo Social del Hospital de Trauma y Ortopedia Rafael Moreno Valle, la institución tuvo conocimiento que desde el 17 de agosto de 2025, ingresó un paciente en calidad de desconocido, y que posiblemente contaba con familiares en el estado de Chihuahua.

El reporte se recibió a través de las redes sociales de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que de inmediato se activó una intervención de búsqueda de familia, que permitió localizar a una hermana en la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez.

El personal de búsqueda presentó la notificación sobre el paradero de la persona afectada y se abrió un puente de comunicación con la institución hospitalaria para que se dé seguimiento a la evolución del paciente.

Compartir:
Tal vez te interese
Isaac Hernández se prepara para gala de Despertares con mucha música original
Espectáculos Isaac Hernández se prepara para gala de Despertares con mucha música original
Velador encontrado sin vida en zona industrial de Ciudad Juárez
NetTV Velador encontrado sin vida en zona industrial de Ciudad Juárez
Publicidad
Enlaces patrocinados