Ciudad Juárez.– Esta mañana, en el cruce de calle Zacatecas y Valle de Juárez, colonia Fidel Ávila, fue localizado el cuerpo de una persona dentro de los asientos traseros de una camioneta blanca Hyundai, en posición de cúbito y con manchas hemáticas.

El vehículo se encontraba completamente cerrado y estaba estacionado en un terreno que funciona como estacionamiento de una alberca donde se dan terapias.

Hasta el momento, las causas de la muerte están por determinarse.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y peritos en criminalística para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.