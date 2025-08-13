Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia Lucio Cabañas localizaron esta mañana el cuerpo de un hombre en el canal de la acequia madre, a la altura del cruce de Camino Viejo a San José y calle 18 de Mayo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, a bordo de la máquina 05, realizaron la recuperación del cuerpo, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes para acordonar la zona.

Los vecinos identificaron al fallecido como “El Semillas”, un hombre que se ganaba la vida vendiendo flores en un crucero cercano. Comentaron que en días recientes se le había visto triste, debido a que su amigo, don Zeferino, cayó al mismo canal la semana pasada y perdió la vida.

Con este caso, suman dos personas muertas en un punto cercano del canal en menos de una semana. Ambos eran conocidos en la zona y solían consumir bebidas alcohólicas en el área.