Ciudad Juárez.- Un cuerpo calcinado fue localizado en el periférico Camino Real a la altura de una capilla muy concurrida de la zona.

El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban por la zona y llamaron a las autoridades.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quienes resguardaron la zona en conjunto con la Guardia Nacional.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de evidencia para proceder al retiro del cuerpo del que se presume extraoficialmente que sea de una mujer.