Localizan cadáver de hombre baleado en Riberas

Ciudad Juárez.- Un hombre sin vida fue localizado ayer por la noche dentro de una vivienda de la colonia Riberas del Bravo, tras ser atacado a balazos.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 22:40 horas se activó el protocolo de emergencia 911 tras recibir aviso de detonaciones en el cruce de las calles Rivera de Arroyos y Rivera de Marián.

Agentes municipales que acudieron al sitio confirmaron la presencia de un hombre con heridas de proyectil de arma de fuego, sin signos vitales, al interior de un domicilio.

El área fue asegurada por la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.