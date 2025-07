Localizan a salvo a menor con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Tras emprender los protocolos de búsqueda, tareas de inteligencia y operativos permanentes, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), informó la localización de una menor que contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.



A través de la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, la menor ausente de iniciales L. C. E., fue localizada sana y salva.



Había sido vista por última ocasión el pasado 5 de julio del año en curso en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, por lo que su familia interpuso el reporte.



La autoridad ministerial entrevistó a la adolescente y tras conocer que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física, quedó bajo el resguardo de su núcleo familiar.



La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.