Ciudad Juárez.- La Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer los artículos que encontraron durante un cateo en la vivienda marcada con el número 3025-35 de la calle Rafael Terrazas Cienfuegos en la colonia Carlos Castillo Peraza.

Esa vivienda duró más de 40 horas resguardada en espera de la realización del cateo, ya que está relacionada con un homicidio ocurrido el 16 de agosto de 2025 en la intersección de la avenida de las Granjas y Carretera Juárez–Casas Grandes.

Los objetos que aseguraron fueron:

1. Arma de fuego tipo pistola, color negro, leyenda 1911 .45 ACT.

2. Cargador metálico color negro, desabastecido, con 01 cartucho útil calibre .45

3. Arma tipo fusil color negro, con cargador de plástico negro.

4. Chaleco táctico color negro, con parche con la leyenda Policía Municipal.

5. Un par de guantes de tela color negro.

6. Dos parches textiles: uno con la leyenda México y otro con la leyenda Policía.

7. Narcótico en polvo blanco:

* Cuatro envoltorios grandes de plástico transparente con 10 envoltorios cada uno.

* Siete envoltorios grandes con múltiples dosis.

Total: 47 envoltorios.

8. 29 cartuchos útiles calibre 9 mm

9. Hierba seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 0.45 kilogramos.