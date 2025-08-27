Localizan agentes de la SSPM a menor de edad reportada como desaparecida

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó de la localización y protección de una mujer adolescente, quien contaba con un reporte de desaparición.

En un comunicado se informó que los hechos se registraron cuando los oficiales acudieron a las instalaciones de un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Kilómetro 29, tras una solicitud de apoyo. Ahí se entrevistó a la responsable del sitio, quien manifestó que la adolescente de 16 años, había arribado voluntariamente.

Al tener conocimiento de la situación y verificar su identidad se confirmó que la joven originaria de esta ciudad, era buscada por sus familiares a través de un reporte oficial de persona extraviada.

“Una vez que se revisó de manera preliminar su estado de salud, fue canalizada y puesta a disposición del Departamento de Trabajo Social de Distrito Universidad, para los protocolos de atención integral, garantizando así su protección y su pronta reunificación familiar, en coordinación con las autoridades”, informó el comunicado.