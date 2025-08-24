Localizan a trailero sin vida en el kilómetro 20

Ciudad Juárez.- Un hombre fue hallado sin vida durante la madrugada en las inmediaciones del kilómetro 20, en el cruce de las calles Independencia y Gabriel Gabira.

De manera extraoficial, se informó que la víctima era un trailero que se encontraba en el lugar cuando fue atacado con arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron para acordonar la zona, mientras personal de criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de evidencias.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.