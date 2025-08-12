Localizan a indigente sin vida detrás de tienda

Ciudad Juárez.- Un indigente fue localizado sin vida detrás de una tienda de conveniencia.

El hallazgo ocurrió en el cruce del bulevar Oscar Flores Sánchez y Barranco Azul.

Fueron usuarios de la tienda quienes llamaron a las autoridades observar al hombre sin camiseta tirado en el estacionamiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) resguardaron la zona y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para descartar que se trate de un hecho violento.