Localizan 2 encobijados en la colonia Fronteriza

Ciudad Juárez.– Los cuerpos de dos personas fueron localizados encobijados y con mensajes amenazantes en plena vía pública.

El hallazgo fue reportado por vecinos de la colonia Fronteriza, en el cruce de las calles Artículo 27 y Tijuana.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) atendieron el llamado y al llegar al lugar, procedieron a acordonar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para levantar la evidencia correspondiente en torno a este doble homicidio.