Lo vinculan por homicidio en Paseo de Los Nogales

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó en un comunicado que obtuvo la vinculación a proceso contra Jesús Manuel G. O., por el delito de homicidio calificado, cometido el 8 de agosto del año del 2025, en el fraccionamiento Paseo de Los Nogales, en Ciudad Juárez.

“El imputado fue detenido el pasado lunes 18 de agosto con una orden de aprehensión y se procedió en su contra formulándole imputación por el homicidio de Lucio Ramón G.C.”, explicó el documento

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba que acreditaron ante el juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo con las investigaciones, entre las 7:30 de la tarde y las 9:00 de la noche del 8 de agosto de 2025, Jesús Manuel G. O., disparó con un arma de fuego contra la víctima, en cruce de las calles Paseo de la Victoria y Paseo de los Nogales.

El órgano jurisdiccional, resolvió la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.