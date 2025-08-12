Lo vinculan a proceso por ultimar a mujer trans en estética

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) informó que un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Daniel Alfonso G. M., de 26 años, acusado de homicidio calificado y agravado en contra de una mujer trans identificada como “Eli”.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el 5 de agosto de 2025 en una vivienda de la colonia Gregorio M. Solís, donde la víctima, de 32 años, fue agredida con un objeto punzocortante, provocándole la muerte.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión el 7 de agosto.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para iniciar el proceso penal.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva durante los seis meses establecidos para el cierre de las investigaciones complementarias.