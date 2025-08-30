Lo vinculan a proceso por el feminicidio de su pareja en Cerradas de Oriente II

Ciudad Juárez.– La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM) Zona Norte dio a conocer que obtuvo una vinculación a proceso penal en contra de Carlos David M. B. por el delito de feminicidio agravado, cometido en contra de su pareja sentimental en Ciudad Juárez.



De acuerdo con la investigación ministerial, el hecho se registró el pasado 18 de agosto en el interior de un domicilio en el Fraccionamiento Cerradas de Oriente II, lugar en donde privó de la vida a su víctima por estrangulamiento manual.



Carlos David M. B., fue detenido el pasado 24 de agosto por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.



Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso datos de pruebas convincentes para lograr que el juez resolviera iniciar un proceso penal en contra del imputado, que enfrentará con la medida cautelar de prisión preventiva.

Se le fijó un plazo de seis meses para el cierre de investigación complementaria.