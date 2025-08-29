Lo sorprenden con un auto robado e intenta huir

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Leobardo A. C. por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Gracias al sistema de videovigilancia “Juárez Vigilante” agentes se percataron, mediante las cámaras de seguridad, de un Nissan Máxima, modelo 1997, color azul, que contaba con reporte de robo, el cual transitaba por el cruce de la avenida Casas Grandes y Emilia Téllez, en la colonia Vía Esperanza.

Gracias a los arcos lectores de placas, el sistema arrojó una alerta al detectar el vehículo con reporte de robo, por lo que se realizó un operativo por la zona, para sorprender al sujeto que conducía el automóvil, mismo que al percatarse de la presencia policial, bajó del vehículo y emprendió la huida a pie siendo alcanzado a escasos metros del lugar para luego ser puesto bajo arresto.

Así mismo tras consultar la serie vehicular en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que contaba con reporte de robo del 28 de agosto del presente año.

"Previa lectura de derechos, Leobardo A. C. de 55 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).