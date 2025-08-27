Lo sorprenden con un arma y droga en Campestre

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a José Manuel J. C. por su presunta responsabilidad en delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y delitos contra la salud.

Policías que patrullaban en el cruce de las calles Eslovaquia y Revolución Proletaria, en la colonia Campestre Virreyes, observaron a un hombre que manipulaba lo que aparentemente parecía ser un arma de fuego, mismo que al verse sorprendido intentó ocultarla dentro de una mochila.

Al momento de abordarlo y realizarle una inspección preventiva por protocolos de seguridad se le localizó en el interior de la mochila un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, abastecida con un cartucho del mismo calibre en la recámara, con su cargador vacío, procediendo con su detención.

Así mismo se le localizó un vaporizador el cual despedía un olor fuerte con las características propias de la marihuana, razón por la que también fue consignado por delitos contra la salud.

"Previa lectura de derechos, José Manuel J. C. de 21 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes citados", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).