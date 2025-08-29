Ciudad Juarez.– Personal de las dependencias que conforman el operativo de Reordenamiento Urbano acudieron a un predio sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari para realizar labores de limpieza en el espacio que meses atrás fue clausurado por no contar con los permisos correspondientes.

Gibrán Solís, director de Limpia del Municipio, detalló que este operativo se enfocó en dos predios que fueron previamente notificados, ya que no cumplían con la obligación de mantenerlos limpios, con barda y cercados.

Comentó que en este caso se trata de un yonke fuera de funcionamiento y que durante estos meses lograron retirar la mayoría de los vehículos, pero dejaron basura en su interior, por lo que hoy se acudió a realizar el desalojo de los residuos.

“Avanzaron en el cumplimiento, sacaron los carros que no eran aprovechados en la venta de partes, pero dejaron un remanente de basura”, dijo.

Agregó que la última notificación se entregó hace dos semanas, por lo que hoy se acudió a tomar acciones, entre las que se contempla la aplicación de sanciones.

La sanción de cobro por metro cuadrado es de 10 UMAs, además de que se aplica una tarifa de 10 UMAs por tonelada de retiro y 10 UMAs por disposición en el relleno sanitario, por lo que el propietario estará pagando alrededor de casi un millón de pesos.