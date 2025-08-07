Lo encarcelan por homicidio en Parajes del Sur; enfrentará juicio

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte logró la vinculación a proceso de Jaime Roberto N.G., acusado del homicidio calificado de Cristian Omar M.G., ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en la colonia Parajes del Sur de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría disparado con un arma de fuego contra la víctima. Su detención fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 4 de agosto en la colonia Sol Poniente, mediante una orden de aprehensión.

El Juez de Control, bajo la causa penal 7464/2024, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.