Lo encarcelan por homicidio en Parajes del Sur; enfrentará juicio
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte logró la vinculación a proceso de Jaime Roberto N.G., acusado del homicidio calificado de Cristian Omar M.G., ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en la colonia Parajes del Sur de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría disparado con un arma de fuego contra la víctima. Su detención fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 4 de agosto en la colonia Sol Poniente, mediante una orden de aprehensión.

El Juez de Control, bajo la causa penal 7464/2024, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Compartir:
Tal vez te interese
Niño confiesa que vio a su madre asesinar a su hermanita en Albuquerque
El Paso Niño confiesa que vio a su madre asesinar a su hermanita en Albuquerque
Antiguo Superman Dean Cain será oficial honorario del ICE
Espectáculos Antiguo Superman Dean Cain será oficial honorario del ICE
Publicidad
Enlaces patrocinados