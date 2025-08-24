Lo detienen en Lomas de Morelos con arma de fuego

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente capturaron a Ismael A. R., de 48 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de Pavo Real y Amatista, en la colonia Lomas de Morelos, detectaron que una camioneta Chevrolet Equinox 2012 color blanco, sin placas de circulación, era conducida de manera imprudente.

Al abordarlo conforme a protocolos de seguridad y realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron una pistola calibre .40 en el asiento del piloto. El arma contaba con un aditamento de linterna y un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Previa lectura de derechos, Ismael A. R. y el arma fueron presentados y consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito mencionado.