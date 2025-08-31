Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, informó la detención de Luis Manuel “N.”, de 37 años, durante acciones operativas realizadas por el grupo especializado SWAT en Ciudad Juárez.

Durante la intervención se le aseguraron:

31 envoltorios de una sustancia granulada con características propias de la cocaína.

5 mil 300 pesos en efectivo.

Un vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2012, que según las primeras investigaciones podría estar vinculado a un hecho violento previo.

El detenido, la droga, el dinero y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

La SSPE reiteró su compromiso de combatir los delitos de alto impacto mediante el despliegue de unidades tácticas y especializadas, reforzando la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses.