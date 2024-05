Ciudad Juárez.- Un hombre perdió la vida en un percance vial ocurrido en el bulevar Juan Pablo II.

Se informó de manera preliminar que la víctima trataba de cruzar la calle desde una zona no peatonal a la altura del bulevar Francisco Villarreal Torres, mientras que el conductor de una camioneta tipo pick up Nissan en color gris, circulaba en el sentido de poniente Oriente y no logró verlo y lo embistió.

El hombre del cual se dijo es migrante, fue golpeado por el retrovisor de la camioneta lo que causó que cayera y que otros vehículos le pasaran por encima, lo cual causó su muerte.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron el peritaje.

El tráfico se extendió desde la Francisco Villarreal Torres, cerca de plaza Sendero, hasta el Juan Pablo; también a lo largo de toda esta vialidad hasta la Pérez-Serna.