Lo asesinan a tiros en los Kilómetros por posible robo de vehículo

Ciudad Juárez.– Esta madrugada, un hombre fue asesinado en la Carretera Juárez-Casas Grandes, en el kilómetro 20, tras ser atacado por sujetos armados que dispararon en su cabeza. La víctima fue trasladada en una pick up gris y localizada cuadras más adelante en la Avenida de las Granjas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el hombre llegó sin vida al lugar y su esposa fue dejada afuera de una tienda de conveniencia, ilesa.

Las primeras investigaciones indican que el ataque podría estar relacionado con un intento de robo de vehículo, aunque las autoridades continúan recabando información.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.