Ciudad Juárez.– Un hombre fue asesinado durante la mañana de este martes en el cruce de las calles Isla Malvinas y Francisco Sarabia en la colonia Chihuahua.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba múltiples golpes y, posteriormente, fue arrollada por un vehículo. Vecinos alertaron a las autoridades al encontrar el cuerpo tirado sobre la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Seguridad Vial acordonaron la zona y notificaron a la Agencia Estatal de Investigación, están en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni se han reportado personas detenidas en relación con el hecho.

