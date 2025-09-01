Lo arrestan por intentar matar a mujer en la Ampliación Aeropuerto

Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, capturaron a Jesús Alberto H. O., por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los agentes municipales, que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Ampliación Aeropuerto, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde se reportaba un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en el cruce de las calles México y Nayarit, en la citada colonia.

En el lugar fueron abordados por un joven que denunció que en las habitaciones de la vivienda se encontraba una mujer pidiendo auxilio. De inmediato acudieron al inmueble, donde sorprendieron a un sujeto ahorcando con las manos a la víctima, quien fue puesta bajo resguardo de manera inmediata.

Posteriormente, detuvieron a quien dijo llamarse Jesús Alberto H. O., de 41 años, quien aparentemente se encontraba en estado de intoxicación.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en el delito antes citado.